Mardinlilerden Ege Üniversitesi önünde siyah çelenkli protesto

İZMİR Mardinliler Federasyonu ve İzmir Mardinliler Vakfı üyeleri, Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mardinli midyeci esnafına yönelik sanal medyada yaptığı paylaşıma tepki gösterip, Ege Üniversitesi önüne siyah çelenk bıraktı.

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, sanal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik ‘Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur’ ifadeleri tepki çekti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım sonrası Gürüz hakkında soruşturma başlattı. Gürüz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Mardinliler Federasyonu ve İzmir Mardinliler Vakfı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mardinli, midyeci esnafa yönelik söylenen ifadelere tepki göstermek amacıyla Ege Üniversitesi girişinde siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ve farklı bölge, illerin sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Merdiye Öztürk, “Ege Üniversitesi gibi ülkemizin saygın bir üniversitesinde profesörlük gibi önemli bir görevde bulunan bir şahsın İzmir milletvekili, Mardinli hemşehrimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın şahsında Mardinli kadınları hedef alan açıklamasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

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'ÜZÜNTÜMÜZ VE ÖFKEMİZ BÜYÜK'

"Bu açıklama ülkemizde tesis edilmeye çalışılan barış, kardeşlik ve toplumsal huzur ortamını istemeyen, ayrıştırıcı zihniyetin tipik bir örneğidir" diyen Öztürk, "Bu ırkçı, cinsiyetçi ve ayrıştırıcı zihniyete inat biz Mardinliler şehrimize, İzmir'imize ve ülkemize katkı sunmaya, bulunduğumuz her alanda emek vermeye devam edeceğiz. Mardin'imizde ve İzmir'imizde var olan hoşgörü, kardeşlik ve barış ortamının bu hastalıklı zihniyet tarafından kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Üzüntümüz ve öfkemiz büyük. Ancak tesellimiz toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu açıklamaya güçlü şekilde tepki göstermesi ve dayanışma iradesi ortaya koymasıdır. Bu hastalıklı zihniyetin üniversitelerin bilimsel ve özgür ortamını kirletmemesi adına üniversite yönetimi tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve gereken önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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'KARDEŞÇE YÜZYILLARDIR BİR ARADA YAŞAYAN İNSANLARIZ'

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Bugün binlerce, on binlerce vatandaşımız buraya gelmek istedi. Biz üniversiteye olan saygımızdan dolayı sadece sivil toplum kuruluşlarının başkanları olarak geldik" dedi.

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Hiç kimsenin ünvanı, makamı ve görevi ne olursa olsun bu kentte yaşayan ve göç etmiş 500 bine yakın Mardinlilere dil uzatamaz. Biz ki dillerin ve dinlerin yaşatıldığı kardeşçe yüzyıllardır bir arada yaşayan insanlarız" diye konuştu.

Midyeci esnafı olan İbrahim Pamuk, "Okuyup da profesör olmuş cahil insanların olduğunu görüyoruz. Annem bu midyeyi yapıyor. Bu sebepten dolayı Gürbüz'ü istifaya davet ediyoruz" dedi.