Aliağa Belediyesinden kapsamlı sosyal destek hizmetleri

Aliağa Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bakım ve teknoloji destekli güvenlik hizmetlerinin yanı sıra, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu nakdi ve ayni yardımlarla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Aliağa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaşlı ve engelli bireylere yönelik günlük yaşamdan kişisel bakıma, sosyal katılımdan teknoloji destekli güvenliğe kadar birçok alanda destek sunuluyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi ve ayni yardımlarla da toplumsal dayanışma güçlendiriliyor.

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Aliağa Belediyesi, bireylerin günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için ev içi ihtiyaçlardan kişisel bakıma kadar farklı alanlarda destek hizmetleri sunuyor. Günlük Yaşam ve Destek Programı kapsamında ev düzeninden alışverişe, temizlikten refakate kadar vatandaşların ihtiyaçları birlikte değerlendiriliyor. Bireylerin yapabildikleri işleri sürdürmeleri ve günlük yaşamlarını kendi alışkanlıkları doğrultusunda devam ettirmeleri amaçlanıyor. Kişisel Bakım Destek Programı ile de saç kesimi, tıraş ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik hizmet planlaması yapılıyor. Sunulan hizmetlerde vatandaşların tercihleri, mahremiyetleri ve kendilerini rahat hissetmeleri ön planda tutuluyor.

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Sosyal bağlar telefonla güçlendiriliyor

Telefonla Takip ve Sosyal Bağlılık Destek Programı kapsamında planlı telefon görüşmeleriyle vatandaşlarla düzenli iletişim kuruluyor. Görüşmelerde vatandaşların nasıl oldukları, günlük yaşamlarındaki değişimler ve ihtiyaçları takip ediliyor. İhtiyaç duyduklarında uygun hizmetlere ve sosyal imkanlara erişimleri kolaylaştırılıyor. Vatandaşların sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmek ve aktif katılımlarını desteklemek amacıyla eğitim ve sosyal etkinlik alanlarında farklı programlar yürütülüyor. Eğitim, Üretken Yaşam ve Gönüllü Katılım Destek Programı aracılığıyla vatandaşların ilgi ve becerilerine uygun eğitim, hobi ve gönüllü katılım imkanlarıyla buluşmaları hedefleniyor. Sosyal Katılım ve Aktif Yaşam Destek Programı kapsamında ise kurslar, kültürel etkinlikler, dost buluşmaları ve mahalle sohbetleri gibi sosyal faaliyetlere katılım imkanları değerlendiriliyor. Vatandaşların ilgi alanlarına uygun etkinliklerle buluşturulması ve sosyal yaşama katılımlarını zorlaştıran engellerin azaltılması amaçlanıyor.

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Bakım verenlere nefes aldıran destek

Bir yakınının bakımını üstlenen vatandaşların ihtiyaçlarını da gözeten Bakım Veren Destek Programı kapsamında bilgi ve danışmanlık desteği sunuluyor. Bakım sorumluluğunu üstlenen kişilerin yükünü hafifletebilecek uygun hizmetlere erişimleri için destek sağlanıyor.

İhtiyaçlar belirleniyor, çözümler koordine ediliyor

Kurumsal Koordinasyon ve Vaka Yönetimi Destek Programı kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarına göre belediye birimleri ve ilgili kurumlarla iletişim koordine ediliyor. Başvuru ve yönlendirmelerin sonuçları takip edilerek hizmetlerin birbirini tamamlaması ve vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere erişebilmeleri için çalışmalar yürütülüyor.

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Güvenli yaşamın yeni nesil destekçisi

Telecare ve Teknoloji Destekli Güvenlik hizmeti kapsamında vatandaşların kendi evlerinde yaşamlarını kolaylaştırabilecek teknoloji seçenekleri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda değerlendiriliyor. Uygun cihazların kullanımının öğrenilmesine ve günlük yaşama dahil edilmesine yönelik destek sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlar

Aliağa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yaşlı ve engelli bireylere yönelik destek programlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara farklı alanlarda sosyal yardımlar ulaştırıyor. Nakdi ve ayni yardımlar kapsamında gıda, kömür, giyim ve kırtasiye destekleri sağlanıyor. Medikal malzeme ve cihaz temini, kanser hastalarının hastaneye ulaşımının sağlanması, Hoş Geldin Bebek Paketi, Engezer Taksi araç hizmeti ve hijyen paketi de sunulan destekler arasında yer alıyor.

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Bunların yanı sıra Yeni Yuva Destek Programı ile yeni bir yuva kurma hazırlığında olan vatandaşlara destek sunulurken Vatan Görevi Destek Programı kapsamında askerlik görevini yerine getirecek vatandaşların yanında olunuyor. Gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla YKS sınav ücretleri Aliağa Belediyesi tarafından karşılanırken farklı dönemlerde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik destek çalışmaları da sürdürülüyor.

Sosyal destekler için başvurular başladı

Aliağa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen yaşlı ve engelli bireylere yönelik destek programlarından 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile en az yüzde 40 engel durumu bulunan bireyler yararlanabiliyor. Yeni Yuva Destek Programı, Vatan Görevi Destek Programı ve diğer sosyal yardımlar için ise ilgili hizmetlerin başvuru şartları doğrultusunda değerlendirme yapılıyor. Hizmetler hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, 0535 662 45 45 numaralı telefondan, 153 Hilal Masa üzerinden veya Aliağa Belediyesi Engelli Sosyal Hizmet ve Yardım Birimine ulaşabiliyor.