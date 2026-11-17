Yaşar Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecini başarıyla tamamlayarak Tam Akreditasyon almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun 2026 Yılı Ara Değerlendirme Programı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci sonucunda Yaşar Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Tam Akreditasyon aldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak imzalı raporda, Yaşar Üniversitesi’nin YÖKAK Koşullu Akreditasyon kararı sonrasında ortaya koyduğu çabaların oldukça değerli bulduğu belirtilerek, program akreditasyonlarının yaygınlaştırılmasının, ISO belgelerinin alınması ve yenilenmesinin kurumsal kalite güvence mekanizmasına pozitif etki yaptığı vurguladı.

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25 yıllık birikim güçlü gelecek

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin akademik başarılarının yanı sıra akreditasyon süreçleri ve ulusal ve uluslararası projelerdeki performansıyla üniversiteler arasında güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.

Yiğitbaşı, "Bilim ve eğitim alanında daha büyük başarılara ulaşmak için, güçlü akademik ve idari kadromuzun yanı sıra gerekli deneyim ve altyapıya da sahibiz. Bilimsel araştırmaların artırılması, nitelikli yayınların desteklenmesi ve girişimcilik uygulamalarının teşvik edilmesi yönündeki çalışmalarımızın üniversitemizi daha ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum. Üniversitemiz bu yıl 25’inci yaşını kutluyor. Büyük emeklerle, üretkenlikle ve omuz omuza büyüttüğümüz; kurumsal temellerimizi daha da sağlamlaştırdığımız bu özel yılda, Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesi almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıların, üniversitemizi gelecekte daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Kalitede hedef: süreklilik

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise, üniversitenin yükseköğretimde "4. Nesil Üniversite" vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kalite odaklı gelişimini sürdürdüğünü belirterek, Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesi'nin bu yaklaşımın önemli bir nişanı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kandiller şunları söyledi: "Bu başarı, eğitimden araştırmaya, yönetim süreçlerinden toplumsal katkıya kadar tüm alanlarda benimsediğimiz kalite ve sürekli iyileştirme anlayışının bir sonucudur. Ancak akreditasyonu bir varış noktası olarak değil, gelişim yolculuğumuzda önemli bir aşama olarak görüyoruz. Üniversitemizin temel misyonu; nitelikli eğitim ve araştırma yoluyla sürdürülebilir değer yaratmak, geleceğe yön veren yenilikçi bireyler yetiştirmek ve topluma katkıda bulunmaktır. Yükseköğretimde hayata geçirdiğimiz ‘4. Nesil Üniversite’ vizyonumuzla bilgiyi üretmenin yanı sıra, bu bilgiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmeyi önemsiyoruz.

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Öğrenci merkezli ‘4YU’ felsefemiz doğrultusunda ‘Birlikte Öğreniyoruz’ kültürünü kampüs yaşamımızın merkezine yerleştiriyoruz. Eğitim ve araştırma alanlarında yüksek standartları sürdürürken, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın doğru bilgiye hızlı ve etkin biçimde erişmesini, entelektüel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla akademik niteliğimizi, araştırma kapasitemizi ve toplumsal katkımızı sürekli geliştirerek geleceğe değer katmayı sürdüreceğiz."