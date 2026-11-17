2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalıp teknik direktörü Namet Ateş'le yollarını ayıran ve yeni çalıştırıcısı Erkan Sözeri'yi göreve getiren Aliağa Futbol yarın evinde Sebat Spor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Onur Can Dolğun'un yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak zirve yarışında geriye düşen Aliağa FK haftaya 23 puanla 4'üncü sırada girdi. Sebat Spor ise 15 puan topladı ve 9'uncu sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.