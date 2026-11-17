İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA, geri dönüşüm için toplanan atıkların arasından kurtarılan binin üzerinde kitapla bir kütüphane oluşturdu. Bir zamanlar hatıralara, yolculuklara ve gündelik yaşama eşlik eden fotoğraf makineleri, müzik aletleri ve farklı eşyalar da yeniden gün yüzüne çıkarılarak sergilenmeye başlandı.

Birileri için artık kullanılmayan, gözden çıkarılan ve çöp olarak görülen eşyalar, başka hikayelerin başlangıcı olabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA, atıkların arasından kurtardığı kitap ve eşyalarla bunun somut bir örneğini oluşturdu. Geri dönüşüm için toplanan malzemelerin arasından ayrıştırılan binin üzerinde kitap, Fuar İzmir'deki İZDOĞA Genel Müdürlük Binası'nda kurulan kütüphanede yeniden okuyucularla buluştu. Geçmişte farklı yaşamların parçası olan, kimi zaman bir anıyı saklayan, kimi zaman bir döneme tanıklık eden eşyalar da aynı binada sergilenmeye başladı.

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Genel müdürlük binasının girişine yerleştirilen kitaplıklar, başta "Dönüşüme Evde Başla" projesi kapsamında QR kodlu mavi poşetlerle toplanan atıklar olmak üzere, İzdönüşüm Fabrikası'na getirilen malzemelerin arasından çıkarılan kitaplarla oluşturuldu. Ayrıştırılan kitaplar, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yeniden kullanıma kazandırıldı. İZDOĞA çalışanları, öğle aralarında ve molalarda kütüphaneden yararlanabiliyor; diledikleri kitapları ödünç alarak evlerine de götürebiliyor.

Atıkların arasından çıkan küçük bir zaman yolculuğu

İZDOĞA Genel Müdürlüğü binasında oluşturulan sergi ise atıkların arasından nelerin kurtarılabileceğini gözler önüne seriyor. Otomobil kadranları, fotoğraf makineleri, kameralar, bakır ve gümüş eşyalar, müzik aletleri, oyuncaklar, saatler, org ve kasetçalar gibi birbirinden farklı ürünler, atıkların arasından seçilerek temizlendi ve sergilenmeye başlandı. Her biri farklı bir dönemin izini taşıyan bu eşyalar, bir zamanlar kullanıldıkları yaşam alanlarından çıkarak yeni bir anlam kazandı. Böylece atık olarak görülen nesneler, geçmişten bugüne uzanan birer hatıraya ve yeniden kullanımın örneğine dönüştü.

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"Binin üzerinde kitabı yeniden okuyucularla buluşturduk"

İZDOĞA Kurumsal İletişim ve Kalite Müdürü Hatibe Özağar, "Dönüşüme Evde Başla projesi kapsamında vatandaşlarımızın evlerinde biriktirerek QR kodlu poşetlerle teslim ettiği atıklar arasından çıkan kitapları ayırdık. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından binin üzerinde kitapla burada bir kütüphane oluşturduk. Çalışanlarımız kitapları burada okuyabiliyor ya da ödünç alarak evlerine götürebiliyor. Sergilediğimiz eşyalar da İzdönüşüm Tesisi'ne gelen atıklar arasından seçilerek temizlenen ve yeniden değerlendirilen ürünlerden oluşuyor. Amacımız, kullanılabilir durumdaki kitap ve eşyaları yeniden hayata kazandırmak, yeniden kullanım kültürünü yaygınlaştırmak ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamak" dedi.