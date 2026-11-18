İzmir'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda Bozyaka Mahallesi'nde T.T'yi (58) durdurdu.
T.T'nin "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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