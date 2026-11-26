İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünce uygulanacak 2027 yılı su ve atık su tarifelerinde yüzde 70'e varan indirim İzmirliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan indirimin hane bütçelerini rahatlatacaklarını dile getiren vatandaşlar, "Böyle bir düzenleme vatandaşı rahatlatır ancak daha önce neden yapılmadı? Bizim için güzel bir indirim oldu" değerlendirmesinde bulundu.

İZSU Genel Müdürlüğü 2026 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda su tarifelerinde yüzde 63 oranında indirim uygulanması oy birliği ile kabul edildi. Konut suyunun metreküp fiyatı 60 liradan 22 liraya düşürülürken, yeni tarifelerin 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacağı bildirildi. Yeni tarifeyle birlikte konutlarda 6 metreküp olan indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe çıkarılırken, bu kademede su ve atık suyun metreküp bedeli 22 lira olarak belirlendi. Yeni düzenleme iş yeri abonelerinin de giderlerini azaltacak. Ayda 10 metreküp su tüketen bir iş yerinin faturası yaklaşık yüzde 70 azalacak.

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Seçim vaadinden yeni tarifeye

Seçim döneminde su fiyatlarını kademeli olarak düşürme sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından indirimli tüketim sınırı önce 4, ardından 6 metreküp olarak uygulandı. Yeni düzenlemeyle bu sınırın 10 metreküpe yükseltilmesi, Başkan Tugay'ın temel su tüketiminde İzmir'i en düşük fiyatlı büyükşehir haline getirme hedefi doğrultusunda yeni bir adım oldu.

10 metreküp su tüketen hanenin cebinde 368 lira kalacak

İZSU'nun 30 günlük tüketim üzerinden hazırladığı örnek faturalara göre ayda 10 metreküp (10 bin litre) su tüketen bir konut abonesinin 624,01 lira olan İZSU fatura bedeli yeni tarifeyle 256,01 liraya düşecek. Aynı miktarda su tüketen bir aile ayda 368 lira, tüketimi ve tarife şartları değişmediği takdirde yılda 4 bin 416 lira daha az ödeme yapacak.

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20 metreküp tüketen haneye 594 lira tasarruf

Ayda 20 metreküp su tüketen bir konut abonesinin 2 bin 77 liralık İZSU faturası bin 483 liraya düşecek. Böylece hanenin aylık su gideri 594 lira azalacak. Konut abonelerinde 1120 metreküplük tüketim kademesinde 99,83 lira olan su ve atık su birim bedeli 70 liraya, 21 metreküp ve üzerindeki kademede ise 145 liradan 140 liraya indirilecek.

Esnafın bin 494 liralık faturası 458 liraya düşecek

Yeni düzenleme iş yeri abonelerinin de giderlerini azaltacak. Ayda 10 metreküp su tüketen bir iş yerinin bin 494 lira olan İZSU faturası 458 liraya düşecek. İş yeri sahibinin cebinde ayda bin 36 lira kalacak. Bu tüketim düzeyinde fatura yaklaşık yüzde 70 azalacak.

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20 metreküp tüketen iş yerine bin 241 lira tasarruf

Ayda 20 metreküp su tüketen bir iş yerinin 4 bin 153,31 lira olan İZSU faturası 2 bin 912,31 liraya düşecek. İş yeri abonesi aynı miktarda su tükettiğinde ayda bin 241 lira daha az ödeme yapacak. Yeni tarifede iş yerleri için su ve atık suyun metreküp bedeli ilk 10 metreküplük tüketimde 44 lira, 1120 metreküplük tüketimde 140 lira, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimde 280 lira olarak öngörülüyor. Bu tarifelere ilçe belediyeleri adına tahsil edilen bedeller dahil değil.

30 büyükşehir arasında en düşük bedel İzmir'de

Kasım 2026 tarihli 30 büyükşehir su ücretleri karşılaştırma tablosunda 10 metreküplük tüketim için Muğla'da 729,50 lira, İstanbul'da 669,10 lira, Bursa'da 626 lira ve Ankara'da 593,60 lira tutar yer alıyor. İzmir'in yeni tarifesiyle 10 metreküplük su ve atık su bedeli vergiler hariç 220 lira olacak. Karşılaştırma tablosunda İzmir bu tutarla en düşük bedelin yer aldığı kent konumunda bulunuyor.

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"Vatandaşı rahatlatır"

İndirimden memnun olduklarını söyleyen vatandaş İbrahim Karakaya, "Türkiye'de en fazla su ücreti ödeyen İzmir'di galiba. İndirim hoşuma gitti. Daha önce de yapabilirlerdi. Bizim daha rahat etmemiz için yapılmış bir düzenleme, teşekkür ederiz. Böyle bir düzenleme vatandaşı da rahatlatır" diye konuştu.

İndirim oranının rahatlatıcı seviyede yüksek olduğunu ifade eden Yasin Güder ise "Çok fazla indirim yapılmış. Şimdiye kadar neden indirim yapılmadı? Bizim için güzel bir indirim oldu" açıklamalarına yer verdi.

"İndirimden memnunuz"

İndirimin vatandaşları rahatlatacağını kaydeden İlknur Onaran, "İndirimden memnunuz. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ev işlerinde çok fazla su harcanıyor ve belli bir miktarın üstüne çıkınca fatura katlanıyordu. İndirimin gelmesi çok iyi olmuş. Allah razı olsun yapanlardan. Masraflarımız yüksek. Bu da giderlerimiz açısından iyi bir avantaj olmuş olacak" şeklinde konuştu.