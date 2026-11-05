İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir ve Ayrancılar mahallelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 1058 gram sentetik uyuşturucu, 1208 uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 810 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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