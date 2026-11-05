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        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir ve Ayrancılar mahallelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 1058 gram sentetik uyuşturucu, 1208 uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 810 lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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