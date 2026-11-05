İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda 1058 gram sentetik uyuşturucu, 1208 uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 810 lira para ele geçirildi.

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