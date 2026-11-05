Medical Point'te organik tarım buluşması

İEÜ Medical Point Hastanesi, sağlık ve organik tarım dünyasını aynı platformda buluşturarak koruyucu sağlık anlayışına farklı bir perspektif kazandırdı. "Topraktan Sağlığa" adlı seminerde toprağın korunması, sürdürülebilir tarım, güvenilir gıda ve insan sağlığı arasındaki ilişki disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında düzenlenen "Topraktan Sağlığa" semineri İEÜ Medical Point Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sürdürülebilir tarım ile koruyucu sağlık anlayışını bir araya getirmeyi amaçlayan seminerde organik tarımın hastalıkları önlemek konusundaki önemi vurgulandı.

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İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) üyeleri, organik tarım üreticileri ve hekimlerin katıldığı seminerin açılışında konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, üreticilerle sağlık alanındaki uzmanların bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Akdoğan, "Son yıllarda doğayı ve doğal kaynakları koruyan üretim yöntemleri önemli hale geldi. Organik tarım da toprağı, suyu, doğal kaynaklarımızı koruyarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan bir tarım modelidir. Gıdanın üretim süreci kadar tüketimi ve insan sağlığı ilişkisi de üzerinde durulması gereken önemli bir unsurdur. Üretimden tüketime uzanan bu süreçte hepimizin ortak amacı doğal kaynaklarımızı korumak, güvenilir gıdaya erişimi desteklemek ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmaktır" diye konuştu.

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En iyi yöntem

Seminerde konuşan ETO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nebahat Kılıç, organik üretimin artması için tüketicinin aldığı ürünün organik olduğundan emin olması gerektiğini belirterek, "Tüketicinin almak istediği ürünün hangi tarladan çıktığını görebileceği, sürdürülebilir, şeffaf bir sistem kurulduğunda organik üretimi ve organik ürün tüketimini artırabiliriz" dedi.

Organik tarım üreticisi Dr. Hatice Yüksel de organik tarımın en iyi tarım yöntemi olduğunu dile getirdi. Yüksel, "Hastalıkları önlemek için en iyi yöntem organik tarım. Toprak kirleniyor, su kirleniyor, kanser vakaları artıyor. Kansere yönelik insanların sağlıklı gıdayla korunması çok değerli. Neden Akdeniz çevresinde kanser vakaları daha az çünkü Akdeniz tipi beslenme dediğiniz şey sadece zeytinyağı ile beslenme değil, organik zehirsiz tarım ürünleri ile beslenmek demek" diye konuştu.

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Fazla ilaca sınırlama

Fazladan toprağa verilen her doz ilacın aslında bir zehir olduğunu söyleyen İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili bir genelge yayımladığına dikkati çekti. Altunoğlu, "Pestisitle ciddi anlamda mücadele ediyoruz. Daha önceden çiftçi olan ya da olmayan herkes bitki koruma ürünü satışı yapılan bir bayiden istediği miktarda, istediği dozda, istediği bitki koruma ürününü alabiliyordu. Ama yeni çıkan yönetmelikle birlikte bu süreç tamamen engellendi. Artık reçeteye tabi. Nasıl doktorun yazdığı ilacın süresi dolmadan yenisi alınamıyorsa aynı sistem bitki koruma ilaçları için de geçerli oldu. Tüketicimizin sağlıklı besinlere ulaşması için ciddi bir takip süreci uyguluyoruz" dedi.

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En önemli girdi besin

İEÜ Medical Point Hastanesi Dahiliye ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Esra Özsoy Kayaokay ise beslenmenin, fonksiyonel tıbbın ve koruyucu hekimliğin gerçekten en önemli parçası olduğunu söyledi. Dr. Kayaokay, "Vücudumuza en büyük girdi aslında bizim besinlerdir. Gün boyu vücudumuza girmesini sağlıyoruz ve bunlar bizim vücudumuzda bir çıktı olarak bize sonuç veriyor. Organik beslenmenin önemini aslında hasta olmadan bilmemiz gerekiyor. Çünkü artık kanser ya da endokrin hastalıklar gibi hastalıkların aslında tamamen genetik olmadığını, çevresel faktörler, yaşam tarzı ve beslenmeyle de ilgili olduğunu biliyoruz. Hepimizin organik beslenmesi her zaman mümkün olmayabilir ama çocuklarımıza organik beslenmeyi aşılarsak ve farkındalık oluşturursak bile çok önemli" diye konuştu.