Karşıyaka'dan zirveye damga

SEZONUN ilk 4 haftasında galibiyet alamayıp 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle dibe demir attığı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde muhteşem bir çıkış yakalayan Karşıyaka, İzmir'e namağlup lider gelen Gemlik Sümerbey'i de ilk yarısını geride tamamladığı maçta son dakika golüyle 2-1 yenerken şampiyonluk yarışına damga vurdu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakımda olduğu için 4 gün arayla çıktığı iki iç saha maçında farklı statlarda oynamak zorunda kalan Kaf-Kaf, Bornova Stadı'nda Bigaspor'u yendikten sonra İzmir Atatürk Stadı'nda da lideri koltuğundan indirdi. İlk yarıyı kaleci Burak'a çarpıp ağlara giden talihsiz golle yenik tamamlayan Karşıyaka, bu sezon daha önce Kepezspor ve Eskişehir Anadolu maçlarında attığı gollerle takımına 1-0'lık galibiyeti getiren kaptanı Ensar'la eşitliği yakaladı.

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Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor deplasmanında gol atan Tuğay, ikinci yarıda son haftaların formda ismi Veysel Karani'nin yerine oyuna girdiği maçta uzatmanın son anında 90+4'te takımına galibiyeti getirdi. Tuğay'ın golünde Ensar ve geçen yıl bahis soruşturmasında aldığı 12 aylık cezayı tamamlayarak son bölümde 367 gün sonra formasına kavuşan stoper Erol Zöngür'ün de payı büyüktü. Bu skorla son 7 maçta namağlup 6'ncı galibiyetini alarak Zafer Uysal yönetiminde 19 puan toplayan Karşıyaka ilk kez Play-Off hattını yakaladı. Karşıyakalı futbolcular, teknik heyet ve yönetim maçın ardından statta sevinç yumağı oldu.

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TUSDER'DEN DUYGUSAL MESAJ

Geçen hafta babası Süleyman Tusder'i toprağa veren Başkan Yiğit Tusder, destek olan herkese teşekkür ederek, "Babamın 7’si olduğu için maça gidemedim. Evde Yasin okunurken ilk Fatiha’da maç 1-1 oldu. 2'nci gol geldiğinde hoca son Fatiha’yı bitirmiş, Allah kabul etsin denmişti. Batıl inançlarım yoktur ama babam gibi Karşıyakalı olmak için yaşadım. Bu goller, bu galibiyet onun ruhuna armağan olsun. Sezon sonu tüm ölümsüz Karşıyakalılar mutlu olsun" paylaşımı yaptı.

ZAFER UYSAL GURURLU

Karşıyaka'yı görev yaptığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle şampiyonluk yarışına ortak eden Teknik Direktör Zafer Uysal, büyük gurur yaşadı. Uysal lider önünde son dakika golüyle gelen galibiyetin ardından, "Gemlik karşılaşmasının zorlu geçeceğinin farkındaydık. Maça iyi başladık ve önemli gol pozisyonları yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. İlk yarıyı şanssız bir golle geride tamamladık. İkinci yarıda da oyun üstünlüğü büyük ölçüde bizdeydi. İlerleyen dakikalarda aldığımız risklerle birlikte oyunun kontrolünü tamamen elimize geçirdik ve rakip kalede etkili pozisyonlar üretmeye başladık. Beraberlik golünün gecikmesine rağmen oyuncularımızın ortaya koyduğu istek, mücadele ve kazanma arzusu sonucunda 90. dakikada bulduğumuz golle galibiyete ulaşmayı başardık. Gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı tüm oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Maç boyunca desteğini esirgemeyen başkanımıza, yöneticilerimize ve büyük taraftarımıza da gönülden teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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LİGDE KIRAN KIRANA YARIŞ

Karşıyaka'nın Gemlik Sümerbey'i mağlup edip liderlikten indirmesiyle yenilgisiz takımın kalmadığı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı iyice kızıştı. Grupta ilk 9 sırayı paylaşan takımlar art arda dizildi. Grupta Eskişehirspor 24 puanla liderliğe yükselirken, 20 puanla 9'uncu sıradaki Bursa Yıldırımspor lideri yalnız 4 puan geriden takip ediyor. Etimesgutspor ve Balıkesirspor'un 23'er, Gemlik Sümerbey'in 22, Karşıyaka, Ayvalıkgücü ve Eskişehir Anadolu'nun 21, Biga bu Bursa Yıldırım'ın 20'şer puanı var. Bu hafta pazar günü Kaf-Kaf'ın rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı maçlar yeşil-kırmızılılar için fırsat olacak.

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