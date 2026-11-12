Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Karşıyaka'ya potada Guyanalı pivot

        Karşıyaka'ya potada Guyanalı pivot

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 4 haftada 3 galibiyet alarak Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka transferde 28 yaşında, 2.03 boyundaki Guyanalı pivot Cyril Langvine'ı kadrosuna kattı. Langevine son olarak İsrail ekibi Hapoel Galil Elyon'da 8.9 sayı, 6.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları ile oynadı. Guardlardan Munford'un sakatlığında 8'inci yabancı olarak kadroya Ouattara'yı dahil eden yeşil-kırmızılı ekip, uzunlardan Munson'la yollarını ayırmıştı. Munson, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyespor'la anlaşmıştı. İzmir'e gelerek takımla antrenmanlara başlayan Langevine ligde cumartesi günü Borno Bandırma deplasmanında forma giyebilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Karşıyaka'ya potada Guyanalı pivot

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 4 haftada 3 galibiyet alarak Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka transferde 28 yaşında, 2.03 boyundaki Guyanalı pivot Cyril Langvine'ı kadrosuna kattı. Langevine son olarak İsrail ekibi Hapoel Galil Elyon’da 8.9 sayı, 6.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları ile oynadı. Guardlardan Munford'un sakatlığında 8'inci yabancı olarak kadroya Ouattara'yı dahil eden yeşil-kırmızılı ekip, uzunlardan Munson'la yollarını ayırmıştı. Munson, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyespor'la anlaşmıştı. İzmir'e gelerek takımla antrenmanlara başlayan Langevine ligde cumartesi günü Borno Bandırma deplasmanında forma giyebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Milli kütüphane için kurulan Elhamra Sahnesi bir asırdır sanatın hizmetinde
        Milli kütüphane için kurulan Elhamra Sahnesi bir asırdır sanatın hizmetinde
        İzmir Valiliği voleybol takımı bölge şampiyonu oldu
        İzmir Valiliği voleybol takımı bölge şampiyonu oldu
        Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesi
        Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesi
        İzmir'de 1 ton 367 kilo skunk ele geçirildi
        İzmir'de 1 ton 367 kilo skunk ele geçirildi
        ESHOT'un çevreci ulaşım projeleri COP31'de dünyaya tanıtıldı
        ESHOT'un çevreci ulaşım projeleri COP31'de dünyaya tanıtıldı
        İtfaiyenin tatbikatı sürpriz bir kurtarma operasyonuyla sona erdi
        İtfaiyenin tatbikatı sürpriz bir kurtarma operasyonuyla sona erdi