ESHOT'un çevreci ulaşım projeleri COP31'de dünyaya tanıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, elektrikli otobüslerden güneş enerjisine, su tasarrufundan akıllı filo yönetimine kadar hayata geçirdiği çevreci projeleri Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde tanıttı. ESHOT'un karbon salımını azaltan ve doğal kaynakları koruyan uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

COP31 kapsamında düzenlenen "İklim Nötr Kentlerde Temiz Enerji Çözümleri" oturumuna katılan ESHOT yönetimi, İzmir'in sürdürülebilir toplu ulaşım alanındaki çalışmalarını ve çevreci uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Elektrikli otobüs filosu hizmet vermeye devam ediyor

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Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosunu hizmete alan ve filosunu aktif olarak işletmeye devam eden ESHOT, bugüne kadar elektrikli otobüslerle yaklaşık 16 milyon yolcu taşıdı. Bu süreçte 2 milyon 875 bin litre fosil yakıt tüketimi ve 7 bin 705 ton karbon salımı önlendi. Gediz tesislerindeki güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik ise elektrikli otobüs filosunun enerji tüketimini yüzde 33 oranında aştı.

Yılda 11 bin ton su tasarrufu

ESHOT'un gri su ve otobüs yıkama suyu geri kazanım sistemleri sayesinde araçların dış yıkamasında şebeke suyu kullanımı tamamen ortadan kaldırıldı. Yağmur suyu toplama uygulamalarıyla birlikte yılda yaklaşık 11 bin ton su tasarrufu sağlandı.

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Akıllı filo yönetimi uygulamalarıyla da 4 milyon 158 bin litre yakıt tasarrufu elde edilirken, 10 bin 806 ton karbon salımının önüne geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın iklim dostu kent vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ESHOT, enerjisini üreten, suyunu geri kazanan ve karbon ayak izini azaltan toplu ulaşım modeliyle sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlamaya devam ediyor.