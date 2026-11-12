İzmir'in ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu

Bayındır Kaymakamı Murat Mete konuşmasında yaşanabilir bir çevreyi gelecek nesillere emanet etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Ödemiş ilçesine bağlı Karadoğan Mahallesi'nde de öğrencilerin katılımıyla "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla, bin kızılçam fidanı dikildi.

İzmir'in Kemalpaşa, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

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