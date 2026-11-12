Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor: 9 tutuklama (4)

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u ‘birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı M.R.B.’nin de olduğu 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.