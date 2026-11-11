Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında karşılaşacağı Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.
Giriş: 11.11.2026 - 20:46 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında karşılaşacağı Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.
Belçika'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.
Türkiye-Belçika karşılaşması, yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ