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        Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında karşılaşacağı Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında karşılaşacağı Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.

        Belçika'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

        Türkiye-Belçika karşılaşması, yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

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