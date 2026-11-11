Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Kuraklık ve yangının ağaç fizyolojisindeki etkileri Aydın'da araştırılıyor

        Kuraklık ve yangının ağaç fizyolojisindeki etkileri Aydın'da araştırılıyor

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi, Avusturya'dan University of Innsbruck ile Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün işbirliğinde kuraklık ve yangının ağaç fizyolojisi üzerindeki etkilerini inceleyen uluslararası projenin saha çalışmaları Aydın'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Kuraklık ve yangının ağaç fizyolojisindeki etkileri Aydın'da araştırılıyor

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi, Avusturya'dan University of Innsbruck ile Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün işbirliğinde kuraklık ve yangının ağaç fizyolojisi üzerindeki etkilerini inceleyen uluslararası projenin saha çalışmaları Aydın'da başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Drought-Fire-Drought: Interactive Effects on Tree Physiology" (Kuraklık ve Yangının Ağaç Fizyolojisi Üzerindeki Etkilerini İzleme Projesi) başlıklı çalışmada, İKÇÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Güney ile Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisi Dr. Coşkun Okan Güney araştırmacı olarak görev alıyor.

        REKLAM

        Saha programı öncesinde Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, enstitü müdürü Dr. Aydın Çömez, proje yürütücüsü Dr. Andreas Bar ile Prof. Dr. Stefan Mayr, katılımcılara teknik sunum gerçekleştirdi.

        Toplantıda Avusturya ormancılık uygulamaları, enstitünün araştırma kapasitesi ve projenin metodolojik çerçevesi ele alındı.

        Ardından proje ekibi, 2024 yılında Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen sahada incelemelerde bulundu.

        Arazi çalışmaları kapsamında, yangından etkilenen fıstık çamlarında olası hidrolik iletim bozulmaları elektriksel direnç tomografisi yöntemiyle analiz edildi.

        REKLAM

        Ayrıca, yangın ve kuraklığın ağaç fizyolojisi üzerindeki birleşik ve uzun vadeli etkilerini üç yıl boyunca izlemek amacıyla ağaç gövdelerine yüksek çözünürlüklü otomatik bant dendrometreleri monte edildi.

        Araştırmanın, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları ve orman yangınlarının ağaç biyolojisine etkilerini çok yönlü olarak ortaya koyması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        Türkiye-Belçika maçına doğru
        Türkiye-Belçika maçına doğru
        Mark van Bommel: "Türkiye, rakiplerine karşı şans buldu ama neticeye çevire...
        Mark van Bommel: "Türkiye, rakiplerine karşı şans buldu ama neticeye çevire...
        Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi
        Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi
        Karşıyaka Basketbol, ABD'li Cyril Langevine'yi transfer etti
        Karşıyaka Basketbol, ABD'li Cyril Langevine'yi transfer etti
        İzmir iş dünyasından fabrikadaki patlamada ölenlerin ailelerine destek kamp...
        İzmir iş dünyasından fabrikadaki patlamada ölenlerin ailelerine destek kamp...
        Aliağa'da fabrikadaki patlamayla ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Aliağa'da fabrikadaki patlamayla ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi