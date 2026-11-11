Aliağa'da fabrikadaki patlamayla ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Aralarında firma yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de olduğu şüpheliler, Aliağa Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.