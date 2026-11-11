İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyede

Patlamaya ilişkin fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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