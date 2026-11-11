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        İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyede

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:46 Güncelleme:
        İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyede

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, daha sonra Aliağa Adliyesine sevk edildi.

        İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

        Patlamaya ilişkin fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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