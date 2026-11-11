A Milli Futbol Takımı, Belçika maçı için İzmir'e geldi
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.
Giriş: 11.11.2026 - 16:55 Güncelleme:
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.
İstanbul'dan hareket eden milli kafile, saat 16.30 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.
Havalimanında toplanan bir grup taraftarın destek verdiği milli takım, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
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