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        A Milli Futbol Takımı, Belçika maçı için İzmir'e geldi

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:55 Güncelleme:
        A Milli Futbol Takımı, Belçika maçı için İzmir'e geldi

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.

        İstanbul'dan hareket eden milli kafile, saat 16.30 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

        Havalimanında toplanan bir grup taraftarın destek verdiği milli takım, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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