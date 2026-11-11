Gaziemir Spor - 1922 Akşehirspor: 3-1

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta Gaziemir'in gollerini 27'nci dakikada Emirhan Özkan, 38'de Onur Efe ve 79'da Gökhan Bozca attı. İlk yarıda skor 0-0'ken 16'ncı dakikada Uğur Ahmet Özder'le penaltı kaçıran konuk ekibin tek golü 57'nci dakikada aynı futbolcunun ayağından geldi. Grupta Gaziemir ekibi puanını 13 yaptı. Akşehir ise 4 puanda düşme hattında son sırada kaldı.

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