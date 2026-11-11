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        İzmir'de kuyuda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        İzmir'in Konak ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:49 Güncelleme:
        İzmir'de kuyuda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        İzmir'in Konak ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki kuyuya bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda çalışma başlattı. Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerinin desteğiyle yürütülen müdahale sonucunda kuyudan çıkartılan 50'li yaşlardaki kişinin bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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