İzmir'de kuyuda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki kuyuya bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda çalışma başlattı. Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerinin desteğiyle yürütülen müdahale sonucunda kuyudan çıkartılan 50'li yaşlardaki kişinin bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

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