Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Fabrikadaki ilk iş gününde hayatını kaybetti Patlamada ölen işçinin ilk iş günüymüş Annesinin yürek yakan feryadı: Tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

        Fabrikadaki ilk iş gününde hayatını kaybetti Patlamada ölen işçinin ilk iş günüymüş Annesinin yürek yakan feryadı: Tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği faciada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın, göreve başladıktan yalnızca yaklaşık 3 saat sonra patlamada can vermesi yürekleri dağladı. Cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı'nın evladının tabutuna sarılarak döktüğü gözyaşları ve ayakta durmakta güçlük çektiği anlar acıyı gözler önüne serdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Fabrikadaki ilk iş gününde hayatını kaybetti Patlamada ölen işçinin ilk iş günüymüş Annesinin yürek yakan feryadı: Tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği faciada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın, göreve başladıktan yalnızca yaklaşık 3 saat sonra patlamada can vermesi yürekleri dağladı. Cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı'nın evladının tabutuna sarılarak döktüğü gözyaşları ve ayakta durmakta güçlük çektiği anlar acıyı gözler önüne serdi.

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım tarihinde meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği büyük patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı, Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Facianın ardından Ünaldı'nın ailesi ve yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta büyük zorluk çekti.

        REKLAM

        İlk iş gününde can verdi

        Bozköy Mahallesi'nde yaşayan Ünaldı'nın, olayın meydana geldiği gün fabrikada ilk kez çalışmaya başladığı öğrenildi. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere sahaya inen Ünaldı, yeni işine başladıktan yaklaşık 3 saat sonra meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

        Anne tabuta sarıldı

        Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Annesi Nurten Ünaldı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı derin acı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken anne Ünaldı'yı yakınları teskin etmeye çalıştı. Bozköy Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine devlet protokolü, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, merhumun ailesi, sevenleri ve mahalle sakinleri yer aldı.

        REKLAM

        Kılınan cenaze namazının ardından Göksel Ünaldı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Aliağa'daki patlamada hayatını kaybeden genç mühendise gözyaşlarıyla son ve...
        Aliağa'daki patlamada hayatını kaybeden genç mühendise gözyaşlarıyla son ve...
        İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedi...
        İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedi...
        İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
        İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
        İzmir ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşt...
        İzmir ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşt...
        Aslıhan Sinem Çiçek davasında savcı, 2 sanık hakkındaki mütalaasını verdi
        Aslıhan Sinem Çiçek davasında savcı, 2 sanık hakkındaki mütalaasını verdi
        Karabağlar'da AK Parti üyelerinden organ bağışı
        Karabağlar'da AK Parti üyelerinden organ bağışı