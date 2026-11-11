İzmir ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Süleyman Elban, Türkiye'nin iklimiyle, toprak yapısıyla, coğrafi düzeniyle ve insanıyla çok özel bir coğrafyada olduğunu belirtti.

Vatanı daha da güzel kılmak için mevcut orman varlığının korunması gerektiğini ifade eden Elban, yaz aylarında çıkan orman yangınlarının neredeyse tamamının dikkatsizlik, tedbirsizlikten çıktığına dikkati çekti.

Elban, ormanları korumak ve alanları yeniden ağaçlandırmak için çok çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Artıya geçip orman varlığımızı daha çok artırmaya çalışırken bu yangınlar bizi sürekli geriye çekiyor. Bu konuda hiçbir şekilde toleranslı da olamayız. Kimin ormanımıza zarar verdiğini, ihmalkar, kasıtlı davrandığını görürsek onunla ilgili gereğini yapmak durumundayız." dedi.

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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da bugün ülke genelinde toprakla buluşturulan milyonlarca fidanın sadece Türkiye'nin geleceğine nefes olmayacağını, Türk medeniyetinin insana, doğaya duyduğu hürmetin bir simgesi olarak barış mesajı vereceğini söyledi.

Bugün kentteki 22 farklı noktada 60 bin fidanın toprakla buluşturulacağı ifade edildi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı.

- Aydın

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit yaylasında yazın yanan ormanlık alanda fidan dikimi düzenlendi.

Aydın Valisi Osman Varol, aralarında gelir getirici fidanların da olduğu 2 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

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Konuşmaların ardından fidanlar dikildi.

- Manisa

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Manisa'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla, Şehzadeler ilçesi Sarma Mahallesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, iklim değişikliğinin Türkiye'nin ve dünyanın önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti.

Ormanların yalnızca oksijen kaynağı olmadığını, ekosistemi korumanın yanı sıra iklimin dengelenmesine de katkı sağladığını kaydeden Kılınç, "Manisa'mızda 38 lokasyonda 296 dekarlık bir alanda Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle yaklaşık 47 bin fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

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- Uşak

Uşak'ta Çevreköy'deki etkinlikte 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Uşak Valisi Serdar Kartal, çocukların fidan dikim etkinliğine katılımının onlara doğa ve çevre sevgisi aşılamak açısından önemli olduğunu belirterek, kentin yüzde 40 olan orman varlığını daha da yukarı çıkarmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Kartal, özellikle verimli orman varlığını artırmak için çaba harcadıklarını anlatarak devletin tüm imkanlarıyla gerekli yatırımları yaptıklarını kaydetti.