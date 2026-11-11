İzmir'de yol kenarında bulunan genç kızın ölümüne ilişkin davada mütalaa verildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 26 Temmuz 2022'de otoyol kenarında yarı baygın bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Cem A, Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar ve annesi Remziye Çiçek ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Diğer tutuklu sanık Burak K. ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Duruşma, önceki celsede taraflar arasında yaşanan arbededen dolayı izleyiciye kapalı gerçekleştirildi.

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Mahkeme başkanı, yargılamada dinlenilen bir tanık hakkında "yalan tanıklık" suçundan başlatılan soruşturmanın sürdürülmemesi kararını verdi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Burak K'nin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti nitelikli yağma" ile "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Cem A. hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına sağlama" ile "olası kastla kasten öldürme" suçlarından ceza talep edildi.

Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

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Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

- Olay

Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aslıhan Sinem Çiçek (19), 26 Temmuz 2022'de Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında yarı baygın bulunmuş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Olay yeri yakınında motosikleti bulunan ve polislerce gözaltına alınan Burak K'nin üzerinde genç kızın cep telefonu çıkmıştı. Çiçek'in en son Cem A. ile görüştüğü belirlenmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturma aşamasında elde edilen yeni delillerin dikkate alınmasıyla geçen yıl kasımda ek iddianame hazırlanmış, tutuklu sanık Burak K. hakkında "nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs"ten 15 yıla, Cem A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.