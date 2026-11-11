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        İzmir'de milli heyecan

        TÜRKİYE'nin üçüncü büyük kenti İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 2 yıl sonra yarın yeniden ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlı ekibin tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son iç saha maçında Belçika'yı Isonem Park Gürsel Aksal Stadı'nda ağırlayacak. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Schärer yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçın bin TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletleri yoğun ilgi görürken, geçen yıl yapılan eklemelerle toplam 23 bin 376 koltuk kapasitesine çıkarılan stat tıklım tıklım dolacak. Türk futbolunun en modern statlarından 2020 yılında açılan Gürsel Aksel Stadyumu bu maçla üçüncü kez A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:36 Güncelleme:
        İzmir'de milli heyecan

        TÜRKİYE'nin üçüncü büyük kenti İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 2 yıl sonra yarın yeniden ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlı ekibin tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son iç saha maçında Belçika'yı Isonem Park Gürsel Aksal Stadı'nda ağırlayacak. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Schärer yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçın bin TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletleri yoğun ilgi görürken, geçen yıl yapılan eklemelerle toplam 23 bin 376 koltuk kapasitesine çıkarılan stat tıklım tıklım dolacak. Türk futbolunun en modern statlarından 2020 yılında açılan Gürsel Aksel Stadyumu bu maçla üçüncü kez A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak.

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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stadyum, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı. Karşılaşmayı 32'si yabancı 133 basın mensubu takip edecek. Ay-yıldızlı ekibimiz 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta daha önce eylül ve ekim aylarında oynadığı 4 maçı kaybetmişti. İzmir'de Belçika'yı ağırladıktan sonra grubu 15 Kasım'da Fransa deplasmanında tamamlayacak milliler, rakibine 2 Ekim'deki ilk maçta 3-0 yenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, açıklama yaparak müsabaka günü stadyum ve çevresinde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak taraftarların ulaşımlarını önceden planlamalarını, tribün girişlerini maç saatine bırakmamalarını istedi.

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        SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI

        A Milli Takım'da 3 yıldır takımı çalıştıran Vincenzo Montella'nın yerine geçen ay göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibimin başında ilk maçına İzmir'de çıkacak. Futbolculuk döneminde yıllarca milli formayı giyen Yalçın, teknik direktör olarak Gürsel Aksel Stadı'nda ilki yaşayacak. Sergen Yalçın, Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştırırken 2020-2021 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmanın sevincini yaşamıştı.

        DÜNYA YILDIZLARI SAHADA OLACAK

        Türkiye - Belçika maçında Avrupa ve dünya futbolunun yıldız isimleri İzmir'de buluşacak. Ay-yıldızlı ekibimin kadrosunda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde Türkiye’yi temsil eden isimler yer alırken, milli takım kampını terk ettiği gerekçesiyle daha önce kadroya alınmayan Lille forması giyen kaleci Berke Özer memleketi İzmir'de kafilede yer alacak. Yine İzmir'de yetişen Kocaelisporlu kaleci Serhat Öztaşdelen de ilk kez kadroya çağrıldı. Sergen Yalçın, Kerem Aktürkoğlu, İrfancan Kahveci gibi son UEFA Uluslar Ligi maçlarında kadroda olan 10 futbolcuyu Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil etmemişti.

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        BELÇİKA'DA LUKAKU, DE BRUYNE, DOKU OYNUYOR

        Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ile Beşiktaş'ta oynayan Leandro Trossard'ın yanı sıra Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jeremy Doku gibi dünyaca ünlü futbolcular İzmir'de ay-yıldızlı ekibe karşı mücadele edecek. Milli takım maç sonrası antrenmanını da İzmir'de yaparak 13 Kasım Cuma günü Fransa deplasmanı için Adnan Menderes Havalimanı'ndan direkt bu ülkeye gidecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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