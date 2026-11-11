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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri GRAFİKLİ - A Milli Futbol Takımı, 659. maçına Belçika karşısında çıkacak

        GRAFİKLİ - A Milli Futbol Takımı, 659. maçına Belçika karşısında çıkacak

        HİLMİ SEVER - UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        GRAFİKLİ - A Milli Futbol Takımı, 659. maçına Belçika karşısında çıkacak

        HİLMİ SEVER - UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkacak.

        Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel 658 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 247 yenilgi yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, 281'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 908 gol attı, kalesinde 943 gol gördü.

        Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 658 müsabakanın 568'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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        - Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

        Milliler, 658 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

        Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.​​​​​​

        - Sergen Yalçın yönetiminde ilk maç

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        A Milli Futbol Takımı, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısında çıkacak.

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        UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Sergen Yalçın ile çıkacağı ilk maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.

        Ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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