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        İzmir'de 'yeşil' dayanışma

        İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, çevrenin korunması, denizlerin temiz tutulması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amacıyla İnciraltı Kent Ormanı'nda plaj temizliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:17 Güncelleme:
        İzmir'de 'yeşil' dayanışma

        İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, çevrenin korunması, denizlerin temiz tutulması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amacıyla İnciraltı Kent Ormanı’nda plaj temizliği gerçekleştirdi.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yurdoğlu, Konak ve İnciraltı Engelli Çalışmaları Hizmet Merkezi üyelerinin de desteğiyle 200’ü aşkın kişinin katıldığı etkinlikte çevre duyarlılığı örnek bir dayanışmaya dönüştü. Öğrenciler ve engelli bireyler, sahildeki kağıt parçalarını, cam şişeleri, metal ve plastik atıkları toplayıp temiz bir çevre ve yaşanabilir gelecek için güçlü bir mesaj verdi.

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        İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOTAM) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, geçtiğimiz yıl başlatılan ortak çalışmanın ikinci buluşması oldu. Önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanan etkinlikle, üniversite öğrencileri ve engelli bireylerin birlikte yer aldığı sosyal sorumluluk çalışmalarının yaygınlaştırılması ve çevreye yönelik farkındalığın kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

        "Asıl başarı, kalıcı çevre bilinci oluşturmak"

        İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı ve EKOTAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan, 2025 yılında Japonya’daki Yaizu Chuo Lisesi ile iş birliği yaparak eş zamanlı plaj temizliği gerçekleştirdiklerini ve Guinness Dünya Rekoru’nu kırdıklarını hatırlattı. Etkinliği bu yıl da devam ettirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren Özcan, "Geçtiğimiz yıl uluslararası bir rekorun parçası olarak başlattığımız bu çalışmanın, zaman içinde büyüyen bir gönüllülük hareketine dönüşmesini gözlemliyoruz. Bizim için asıl başarı, doğaya ve kentimize karşı sorumluluk duygusunu güçlendirmek ve bu bilinci günlük yaşamın bir parçası haline getirmek. Çünkü çevre sorunlarının çözümü yalnızca büyük projelerle değil, bireylerin davranışlarında yaratacağımız küçük ama kalıcı değişimlerle de mümkün. Özellikle gençlerimizin çevre sorunlarına duyarlı, çözüm üretmeye istekli ve toplumsal sorumluluklarının farkında bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz" diye konuştu.

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        "Birlikte hareket etmenin gücü"

        Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yılki buluşmamızın en anlamlı yönlerinden biri de farklı yaş ve yaşam deneyimlerine sahip bireylerin aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesiydi. Birlikte hareket ettiğimizde hem doğaya hem de birbirimize karşı sorumluluklarımızı daha güçlü biçimde hissediyoruz. Üniversite olarak bilgiyi yalnızca kampüs içinde üretmekle sınırlı görmüyor, toplumla buluşturarak somut bir faydaya dönüştürmeyi de görevimiz kabul ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün de bu etkinliğe katkıları çok değerli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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