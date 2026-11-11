İtfaiyecilerden doğaya anlamlı dokunuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçmiş yıllarda yangında zarar gören Toros Şahin Tepesi’ni yeniden yeşertmek için harekete geçti. İtfaiye personeli ve 55 meslek lisesi öğrencisi önce çevre temizliği yaptı, ardından çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında doğaya katkı sunan bir etkinlik düzenledi. Önceki yıllarda yangın nedeniyle zarar gören Toros Şahin Tepesi’ndeki alanın yeniden yeşertilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya itfaiye personelinin yanı sıra itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında eğitim gören 55 meslek lisesi öğrencisi katıldı.

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Etkinlikte ilk olarak alandaki çöpler toplanarak çevre temizliği yapıldı. Ardından çam fidanları toprakla buluşturuldu. Dikim işleminin tamamlanmasının ardından arazöz yardımıyla fidanlara can suyu verildi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde gerçekleştirilen çalışma, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde doğanın korunması ve yeşil alanların artırılması yönünde anlamlı bir adım oldu.

"Sorumluluğumuz yangınları söndürmekle sınırlı değil"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, itfaiyecilerin görevlerinin yalnızca yangınlara müdahale etmekten ibaret olmadığını belirterek doğanın yeniden canlanmasına katkı sunmanın da önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

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Selçuk, "Atatürk’ün doğaya değer veren anlayışını yaşatmanın en güzel yollarından birinin doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yeşil alanlar bırakmak olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde düzenlediğimiz bu etkinlikle ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek çevre bilincinin güçlenmesine katkı sunmayı amaçladık" dedi.

"Çevre konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Etkinliğe katılan itfaiye personeli Sinem Sak da doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın önemine dikkat çekti. Sak, "Özellikle son yıllarda yaşanan orman yangınları, ağaçlandırma çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Biz de bugün burada hem yangından zarar gören bu alanın yeniden yeşermesine katkı sunmak hem de çevre konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

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Gençlerden doğaya katkı

Etkinliğe katılan 10. sınıf öğrencisi Eyüp Emrem ise 10 Kasım’da böyle bir çalışmanın parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "10 Kasım vesilesiyle düzenlenen bu etkinlikte yer almak bizim için çok anlamlı. Hem doğaya katkı sağlamak hem de çevre konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bugün burada doğanın yeniden yeşermesine katkıda bulunuyoruz. Böyle güzel bir çalışmanın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.