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        HABAŞ patlamasında kayıp 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

        HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamanın ardından, Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, kayıp işçi Barış Güney'in arama kurtarma çalışmalarının kapsamlı şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        HABAŞ patlamasında kayıp 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

        HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamanın ardından, Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, kayıp işçi Barış Güney'in arama kurtarma çalışmalarının kapsamlı şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

        Aliağa'da faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybederken, 15 işçinin yaralandığı ve kayıp 1 işçi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın açıklamalarında sözünü ettiği kayıp vatandaşla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, ancak Barış Güney isimli vatandaşla eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi.

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        DNA eşleşmesinin sağlanamaması üzerine, Barış Güney'in enkaz altında bulunabileceği değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmalarının da bu ihtimal doğrultusunda kapsamlı şekilde sürdürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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