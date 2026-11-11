İzmir'de 74 kilo metamfetamin ele geçirildi; 4 gözaltı
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, 70 kilo 350 gram sıvı olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, 70 kilo 350 gram sıvı olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapılan villaya dün operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada; 70 kilo 350 gram sıvı halde olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan materyaller ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.