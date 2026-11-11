İzmir'de villaya uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 74 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu imalatı ve dönüşümünde kullanıldığı tespit edilen villanın adresini belirledi. Villaya yapılan baskında yapılan aramalarda 70 kilo 350 gram sıvı metamfetamin, 4 kilo 50 gram metamfetamin ile imalat ve dönüşümde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.