A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına İzmir'de çıkacak
Giriş: 11.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
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Olgucan KALKAN / İZMİR,
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