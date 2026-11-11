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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına İzmir'de çıkacak

        A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına İzmir'de çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına İzmir'de çıkacak

        - Enes Ünal ve Berke Özer, milli takıma döndü

        - Arda Güler ve Barış Alper’in cezası sona erdi

        - Abdülkerim Bardakcı cezalı

        Olgucan KALKAN / İZMİR,

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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