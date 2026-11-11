Türkiye ile Belçika, yarın 13. kez karşı karşıya gelecek
HİLMİ SEVER - Türkiye ile Belçika, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.
HİLMİ SEVER - Türkiye ile Belçika, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.
- En farklı yenilgi son maçta
A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynadığı maçta aldı.
Deplasmanda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette en farklı skor olarak kayıtlara geçti.
- Türkiye'de 5. maç
A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.
Milli takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.
1957'de Ankara'da ve 2008'de İstanbul'da oynanan maçlar 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 1997'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasını ise Belçika 3-1 kazandı.
- Türkiye ve Belçika arasındaki maçlar
Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
TarihYerOrganizasyonSonuç02.10.2026LiegeUEFA Uluslar Ligi0-303.06.2011BrükselAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-107.09.2010İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri3-210.10.2009BrükselDünya Kupası Elemeleri0-210.09.2008İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-124.05.2006GenkÖzel3-328.04.2004BrükselÖzel3-219.06.2000BrükselEURO 20002-030.04.1997İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-331.08.1996BrükselDünya Kupası Elemeleri1-226.10.1958BrükselÖzel1-108.12.1957AnkaraÖzel1-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
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