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        Türkiye ile Belçika, yarın 13. kez karşı karşıya gelecek

        HİLMİ SEVER - Türkiye ile Belçika, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Türkiye ile Belçika, yarın 13. kez karşı karşıya gelecek

        HİLMİ SEVER - Türkiye ile Belçika, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

        İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.

        - En farklı yenilgi son maçta

        A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynadığı maçta aldı.

        Deplasmanda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette en farklı skor olarak kayıtlara geçti.

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        - Türkiye'de 5. maç

        A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.

        Milli takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.

        1957'de Ankara'da ve 2008'de İstanbul'da oynanan maçlar 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 1997'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasını ise Belçika 3-1 kazandı.

        - Türkiye ve Belçika arasındaki maçlar

        Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

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        TarihYerOrganizasyonSonuç02.10.2026LiegeUEFA Uluslar Ligi0-303.06.2011BrükselAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-107.09.2010İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri3-210.10.2009BrükselDünya Kupası Elemeleri0-210.09.2008İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-124.05.2006GenkÖzel3-328.04.2004BrükselÖzel3-219.06.2000BrükselEURO 20002-030.04.1997İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-331.08.1996BrükselDünya Kupası Elemeleri1-226.10.1958BrükselÖzel1-108.12.1957AnkaraÖzel1-1

        Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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