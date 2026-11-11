İzmir'de fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Patlamanın ardından önce Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Abdullah Kılınç, yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu.
Yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmişti.
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