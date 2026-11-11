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        Petkimspor'da Yiğit Onan farkı

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 7 maçta 4 galibiyetle Play-Off potasına yerleşen Aliağa Petkimspor'da Yiğit Onan performansıyla fark yarattı. Türk basketbolunun en önemli eski yıldızlarından Ömer Onan'ın oğlu olan 24 yaşında, 2.08 boyundaki uzun forvet geçen sezon Manisa Basket'teki etki performansını Petkimspor'da da sürdürdü. Geçen yıl Manisa Basket formasıyla 10.9 sayı, 4.9 ribaund, 1.9 asist ve 11.7 verimlilik puanı ortalamalarıyla sezonu tamamlayıp Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun En Çok Gelişme Gösteren Genç Oyuncusu seçilen Yiğit, son Trabzonspor deplasmanında 15 sayı, 6 ribaund, 4 asistle oynadı. Yiğit Onan ligde ilk 7 maçta 10.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Petkimspor'da Yiğit Onan farkı

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 7 maçta 4 galibiyetle Play-Off potasına yerleşen Aliağa Petkimspor'da Yiğit Onan performansıyla fark yarattı. Türk basketbolunun en önemli eski yıldızlarından Ömer Onan'ın oğlu olan 24 yaşında, 2.08 boyundaki uzun forvet geçen sezon Manisa Basket'teki etki performansını Petkimspor'da da sürdürdü. Geçen yıl Manisa Basket formasıyla 10.9 sayı, 4.9 ribaund, 1.9 asist ve 11.7 verimlilik puanı ortalamalarıyla sezonu tamamlayıp Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun En Çok Gelişme Gösteren Genç Oyuncusu seçilen Yiğit, son Trabzonspor deplasmanında 15 sayı, 6 ribaund, 4 asistle oynadı. Yiğit Onan ligde ilk 7 maçta 10.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakaladı.

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        FOTOĞRAFLI

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