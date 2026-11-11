HABAŞ patlamasında ağır yaralı 1 işçi hayatını kaybetti, can kaybı 18'e yükseldi

HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçilerden Abdullah Kılınç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Faciada can kaybı 18'e yükseldi.

Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım pazartesi günü meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi de yaralanmıştı.

Durumu ağır olan yaralılardan Abdullah Kılınç'tan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Abdullah Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılınç'ın vefatı ile yaşanan felaketteki can kaybı 18'e yükseldi. Bu arada, yaralanan 6 işçinin tedavileri devam ediyor.

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Öte yandan, kayıp işçi Barış Güney'le ilgili arama kurtarma çalışmalarının kapsamlı şekilde yürütüldüğü öğrenildi.