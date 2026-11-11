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        Karabağlar'da AK Parti üyelerinden organ bağışı

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde AK Parti üyesi 100 kişi, organlarını bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Karabağlar'da AK Parti üyelerinden organ bağışı

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde AK Parti üyesi 100 kişi, organlarını bağışladı.

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Türkiye'de her yıl binlerce insanın organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini söyledi.

        Organ bağışı konusundaki bilgi eksikliği ve çekincelerin birçok canın kaybedilmesine neden olduğunu belirten Uzun, "Siyasetin, teşkilatçılığın ve toplumsal görevimizin sadece binalarda, salonlarda, sokaklarda veya kürsülerde sınırlı kalmayacağını bugün burada eyleme dökerek gösteriyoruz. Karabağlar teşkilatı olarak Türkiye'de çok nadir görülen, örnek teşkil edecek bir kitlesel harekete imza atıyoruz. Teşkilatımızın yönetim kurulundan en genç üyemize kadar hep birlikte, tek bir yürek halinde organlarımızı bağışlamak için buradayız." diye konuştu.

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        Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Bülent Çalık da organ bağışında bulunan Uzun ve parti üyelerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından bağışçılar organ bağış kartlarını teslim aldılar.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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