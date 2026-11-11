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        İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'de silahla yaralama olayının şüphelilerine yönelik operasyonda yeşil reçeteye tabi toz halde 42 kilogram ilaç ile 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:13 Güncelleme:
        İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'de silahla yaralama olayının şüphelilerine yönelik operasyonda yeşil reçeteye tabi toz halde 42 kilogram ilaç ile 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ve Bornova İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Bornova'da gerçekleşen silahla yaralama olayına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Konak ve Bornova'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yeşil reçeteye tabi toz halde 42 kilogram ilaç, 6 bin 900 uyuşturucu hap, 9 fişek ve şarjör, çok sayıda boş ilaç kapsülü, ilaç kutusu ve kapsül doldurma aparatı ele geçirdi.

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        Yeşil reçeteye tabi ilaçlarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Ö'nün (19) silahla yaralama olayına karıştığı, F.A. (33) ve S.C'nin (21) ise hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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