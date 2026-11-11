İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi
İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Kadir Kaan Özçelik, Göksel Ünaldı ve Ersin Oğuz'un cenazeleri toprağa verildi.
İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Kadir Kaan Özçelik, Göksel Ünaldı ve Ersin Oğuz'un cenazeleri toprağa verildi.
Makine mühendisi Özçelik'in (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Özçelik'in annesi Gülden, babası Nihat ve kardeşi Şevval Özçelik gözyaşı döktü.
Törene Özçelik'in yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Yeni Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı.
Özçelik'in cenazesi, namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda defnedildi.
Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı'nın cenazesi, Aliağa'daki Bozköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Bozköy Mezarlığı'nda, Ersin Oğuz'un cenazesi ise Kınık ilçesindeki Büyükoba Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 18 işçi hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.