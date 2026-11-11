İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi

Törene Özçelik'in yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Yeni Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı.

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