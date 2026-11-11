Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor (2)

İzmir'in Aliağa ilçesindeki patlamanın ardından yangının çıktığı HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşamını yitiren kişilerden makine mühendisi Kadir Kan Özçelik (25) için bugün öğle vakti Menemen'deki Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kadir Kan Özçelik'in babası Nihat Özçelik, annesi Gülden Özçelik, kız kardeşi Şevval Özçelik, halasının oğlu Ömer Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

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