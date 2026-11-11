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        İzmir'de firari hükümlü yüz tanıma sistemi yardımıyla yakalandı

        İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yeri yüz tanıma sistemiyle tespit edilen firari hükümlü, saklandığı iş yerindeki gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:30 Güncelleme:
        İzmir'de firari hükümlü yüz tanıma sistemi yardımıyla yakalandı

        İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yeri yüz tanıma sistemiyle tespit edilen firari hükümlü, saklandığı iş yerindeki gizli bölmede yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 26 gündür aranan R.Ö'yü yakalamak için çalışma yürüttü.

        R.Ö'nün sürekli adres değiştirdiği, kimlik taşımadığı tespit edildi. Yüz tanıma sistemleriyle yeri belirlenen ve fiziki takibe alınan R.Ö. bir oto yıkamacıdaki gizli bölmede yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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