A Milli Futbol Takımı İzmir'de

Sabah saatlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ayyıldızlılar, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İzmir'e hareket etti. Saat 16.00 sıralarında kente ulaşan kırmızıbeyazlılar, konaklayacağı otele yerleşti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi.

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