İzmir'de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 11.11.2026 - 16:52 Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları S.Ç'nin (57) üzerinde 3,85 gram esrar ele geçirdi.
S.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığını değerlendiren ekipler, şüphelinin evinde arama yaptı. Aramada 500 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira bulundu.
S.Ç. gözaltına alındı.
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