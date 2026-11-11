Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor (3)

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Aralarında firma yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de olduğu tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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