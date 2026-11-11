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        Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Fabrikadaki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı, kayıp işçi aranıyor (3)

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Aralarında firma yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de olduğu tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Tolga TAHÇI / İZMİR,

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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