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        İzmir iş dünyasından fabrikadaki patlamada ölenlerin ailelerine destek kampanyası

        İzmir iş dünyası temsilcilerince Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 18 kişinin aileleri için "Bir Acıya Bin Omuz" Bağış Kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:29 Güncelleme:
        İzmir iş dünyasından fabrikadaki patlamada ölenlerin ailelerine destek kampanyası

        İzmir iş dünyası temsilcilerince Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 18 kişinin aileleri için "Bir Acıya Bin Omuz" Bağış Kampanyası başlatıldı.

        İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamada, olayın ardından AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın hayatını kaybeden kişilerin ailelerine destek verilmesi çağrısının önemsendiği ve iş dünyası temsilcilerince bağış kampanyası başlatıldığı belirtildi.

        Yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisine yer verilen açıklamada, "Acımız tarifsiz ve ne yapsak hayatını kaybeden kardeşlerimizi geri getirmek mümkün değil. Ancak yaralarımızı daha önce olduğu gibi hep birlikte saracağız." denildi.

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        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu kapsamda İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası olarak İzmir iş dünyasını temsilen hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerinin yanında olmak, onların acılarını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla başlattığımız 'Bir Acıya Bin Omuz' Bağış Kampanyası'na tüm üyelerimizi katılmaya davet ediyoruz. Yapacağınız bağışlarla oluşturacağımız Dayanışma Fonu ile işçilerimizin geride bıraktıkları ve bizlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak adımlar atacağız. Kampanya ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde kurumsal hesaplarımızdan açıklanacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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