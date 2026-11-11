Mark van Bommel: "Türkiye, rakiplerine karşı şans buldu ama neticeye çeviremedi"

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansları oldu ama bunu neticeye, sonuca çeviremedi. Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna da hazırlıklıyız" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika Milli Takımı, yarın saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Türkiye ile karşılaşacak. Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin tüm rakiplerine karşı çok fazla şans bulduğunu belirten Mark van Bommel, "Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna da hazırlıklıyız. Ekibi de ona göre hazırladık" dedi.

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"Lukaku Pazar gününe hazır olacak"

Yarın sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade eden Van Bommel, "Ancak geçen Belçika'da yapılan maça bakıldığı zaman 30 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansları oldu ama bunu neticeye, sonuca çeviremedi. Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna da hazırlıklıyız. Ekibi de ona göre hazırladık. Romelu Lukaku'nun İzmir'e getirilmemesi hakkında da konuşan Van Bommel, "Lukaku, kalçadan sakatlık yaşadı. Dün antrenmana geldiğini ancak bu maça gelmemesinin daha doğru olacağına birlikte karar verdik. Pazar günkü maça hazırlayacağız. Lukaku mental olarak çok güçlü ve Fenerbahçe'de çok maç oynadı. Küçük bir sakatlık geçiriyor. Önümüzdeki pazar günü oynayacağını umuyorum" dedi.

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Doku'nun hangi kanatta kullanılacağına da açıklayan Van Bommel, "İki kanatta oynamasıyla daha çok seçeneğimiz oldu. Çok tehlikeli oyuncu olduğunu da gösterdi" diye konuştu.

"Fransa maçında biz kendi oyun planımızı oynadık"

Oyun tarzları hakkında konuşan Van Bommel, "Özellikle Fransa maçında biz kendi oyun planımızı oynadık ama bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüksek baskı uygulayarak, ataktan savunmaya, savunmadan atağa geçmek ve rakibin kuvvetli ve zayıf taraflarına bakarak oyun planımızı daha da ileri taşımak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Tielemans: "Milli takım bana iyi geliyor"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belçikalı oyuncu Youri Tielemans ise, tamamen milli takıma odaklandığını ve hem Manchester United hem de Belçika Milli Takımı için çok çalışmaya devam edeceğini söyledi. Manchester United'dan uzaklaşıp milli takımda bulunmanın kendisine iyi gelip gelmediği sorulan Tielemans, milli takım ortamının kendisine iyi geldiğini ifade etti.