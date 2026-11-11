Karşıyaka Basketbol, ABD'li Cyril Langevine'yi transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li Cyril Langevine'yi kadrosuna kattı.
Giriş: 11.11.2026 - 20:27 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li Cyril Langevine'yi kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, "Karşıyaka'ya hoş geldin Cyrli Langevine." denildi.
28 yaşındaki uzun forvet, son olarak İsrail ekibi Hapoel Galil Elyon forması giymişti.
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