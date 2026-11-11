İzmir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

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