İzmir'de yol denetiminde 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi
İzmir'de yol denetiminde durdurulan araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.
İzmir'de yol denetiminde durdurulan araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan bir araçta nakil belgesi bulunmadan taşınan 1,5 ton kum şırlanı tespit edildi.
Sürücüye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Canlı olduğu belirlenen ve el konulan kum şırlanları denize bırakıldı.
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