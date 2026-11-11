İzmir'de yol denetiminde 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi

Canlı olduğu belirlenen ve el konulan kum şırlanları denize bırakıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan bir araçta nakil belgesi bulunmadan taşınan 1,5 ton kum şırlanı tespit edildi.

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