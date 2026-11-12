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        İzmir'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:22 Güncelleme:
        İzmir'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yürüttü.

        Bornova'da düzenlenen operasyon kapsamında bir depoda ve kamyonette yapılan aramada 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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