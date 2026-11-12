İzmir'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bornova'da düzenlenen operasyon kapsamında bir depoda ve kamyonette yapılan aramada 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.